Mate çayı ile stresten kurtulun

MATE çayı antioksidan bakımından oldukça zengin bir içecektir. Yeşil çaya göre yaklaşık % 90 daha fazla antioksidan bulunduran mate, önemli bağışıklık arttırıcı özelliklere sahiptir. Yaşlanma belirtilerini yavaşlatan, kanı detoksifiye eden faydalara sahip olan mate çayı, birçok kanser türünü de önleyebilir. Mate çayı ayrıca, stres ve uykusuzluğun azaltılmasına yardımcı olurken, mide bakterilerini azaltmayı sağlar.