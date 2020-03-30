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'den son dakika uyarısı! 'de bugün hava nasıl olacak? 30 Mart Pazartesi ...

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 30 Mart Pazartesi hava durumu...

30.03.2020, 09:18

'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, Batı 'in batısı, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sakarya, Bilecik, Aydın, , Denizli, Kastamonu, ve çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'de gök gürültülü sağanak, Sivas, Erzurum, Kars, Ağrı, , Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İşte 30 Mart Pazartesi ...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Sakarya ve Bilecik çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

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