Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 30 Mart Pazartesi hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sakarya, Bilecik, Aydın, Muğla, Denizli, Kastamonu, Sivas ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'de gök gürültülü sağanak, Sivas, Erzurum, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İşte 30 Mart Pazartesi hava durumu...

MARMARA Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Sakarya ve Bilecik çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu TEKİRDAĞ °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu