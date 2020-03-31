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Haberler Yaşam Atilla Saral, Çanakkale'de mahsur kaldı

, 'de mahsur kaldı

Atilla Saral, Çanakkale'de mahsur kaldı

31.03.2020, 10:31

Oyuncu eşi ile 'da yaşayan , yazlığının bahçesini kontrol etmek için geldiği 'de corona virüs engeline takıldı.

11 yıldır birlikte olduğu ve birkaç ay önce de nikah masasına oturduğu meslektaşı İnci Türkay'la Londra'da yaşayan Atilla Saral, geçtiğimiz haftalarda bağ bahçe kontrolü yapmak için Çanakkale'deki yazlığına geldi.

DÖNEMEDİ

Buradaki işlerini bitiren ünlü oyuncu, eşinin yanına dönmeyi planladığı gün, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen uçuş yasağına takıldı.

"BÜYÜK ŞANSSIZLIK"

Atilla Saral, eşiyle ayrı düştükleri için üzgün olduğunu söyledi: "Benimki büyük şanssızlık. Buraya bağı, bahçeyi ilaçlamaya gelmiştim. Çünkü yazın gelip tatil yapacaktık. Dönüş biletini de almıştım ama uçuşlar durdurulunca dönemedim.

Aklım orada kaldı. Allah'tan eşim Londra'da uzun süredir yaşıyor, artık oralı yani. Uçuşlar yeniden başlayana kadar mecbur bekleyeceğiz."

Atilla Saral, Londra'da "İnci's Drama Club" adında bir oyunculuk okulu kuran İnci Türkay ile oğlu Ali'nin de eve kapandıklarını söyledi: "Ali evden eğitim görüyor. İnci bütün sınıfları kapattı."

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