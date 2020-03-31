Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 31 Mart Salı hava durumu..

İzmir'de bugün hava nasıl? Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bursa, Bilecik, Kastamonu, Amasya, Çorum, Ordu, Artvin, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Hakkari, Şırnak, Bitlis ve Muş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 31 Mart Salı hava durumu...

MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. EDİRNE °C, 16°C Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 14°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu KIRKLARELİ °C, 13°C Parçalı bulutlu KOCAELİ °C, 16°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu