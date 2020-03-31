‘Cezaevi personeli izole alanda kalacak’

Adalet Bakanı Gül, "Bugünden itibaren cezaevlerinde görev yapan personel, belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeyecek, izole edilen yerlerde kalacak." dedi.

Adalet hizmetlerinde korona virüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının üçüncüsü gerçekleştirildi.

DURUŞMALAR ERTELENDİ

Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Abdülhamit Gül, "Bugünden itibaren cezaevlerinde görev yapan personel, belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeyecek, izole edilen yerlerde kalacak. Tutuklu ve hükümlülerin görüntülü görüşme yapabilmesi için de çalışma başlatıldı" dedi.

HSK kararıyla avukat ya da tarafların mahkemeye gelmesine gerek kalmaksızın bu konuda tedbirlerin alındığını kaydeden Gül, "30 Nisan'a kadar duruşmalar ertelenmiştir. Avukat meslektaşlarımızın CMK ödemeleri, 6 Nisan itibarıyla tümüyle yapılmış olacak" ifadelerini kullandı.