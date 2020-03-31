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Haberler Yaşam Doktor kendini karantinaya aldı

Doktor kendini karantinaya aldı

Doktor kendini karantinaya aldı
Giriş Tarihi: 31.3.2020

Kalbin üç boyutlu görüntülenmesiyle ilgili hazırladığı projeyle kazandığı burs nedeniyle 2 yıldır bulunduğu Japonya'dan dönen Aydın'ın Didim Devlet Hastanesi'nde görevli kardiyolog Dr. Esra Kaya, 14 gün kendini karantinaya aldı. 14 gün kimseyle temas kurmadan karantinada kalacağını belirten Kaya, "Herkese iyi dilekleri için teşekkür ederim. Sağ salim geldim. Anne babaya sarılamadan, uzaktan bakışarak hasret giderdikten sonra tek başıma eve geldim. İki hafta İzmir'de kendi karantinamda olacağım. Bu süreç sonunda hala hasta olmamışsam Didim Devlet Hastanesi'nde görev başına döneceğim. Ben de bir süre sonra fedakar meslektaşlarım arasına katılacağım" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

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