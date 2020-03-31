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K vitamini deposu pırasa

K vitamini deposu pırasa
Giriş Tarihi: 31.3.2020
Çiğ veya pişmiş olarak yenebilen pırasa, iyi bir diyet lifi, B6 vitamini, demir ve magnezyum kaynağıdır. Bir bardak pırasa, sodyum bakımından düşüktür ve neredeyse hiç doymuş yağ veya kolesterol içermez. Vücudunuzdaki her doku için faydalı olan K vitaminini bol miktarda içeren pırasa ile, kemiklerinizi güçlendirebilirsiniz. K vitamini, kemik sağlığı için hayati önemi olan bir protein olan osteokalsini aktive ederek kemik sağlığınıza için güçlü bir destekçidir.
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