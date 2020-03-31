Kamyonun altına girdi

Osmaniye'de kamyona arkadan çarpıp, altına giren otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı. Kaza, dün sabah, E90 yolu Düziçi turnikeleri yakınlarında meydana geldi. Muhammed Talha Çoban (28) yönetimindeki otomobil, Hasan K'nin kullandığı kamyona arkadan çarptı. Kazada kamyonun altına giren otomobildeki sürücü Muhammed Talha Çoban ile Rahime Aslı Atça ve Beste Sayıner yaşamını yitirdi, Çağrı Çakmak ve Halil Barış Tunçbilek ise ağır yaralandı.