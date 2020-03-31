Karşıyaka çarşısı sessizliğe büründü

Türkiye'de vatandaşların çoğu korona virüs yasaklarına uyarken önceki gün İzmir Karşıyaka sokaklarındaki yoğunluk dikkat çekti. Bunun üzerine ilk günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşları ikaz etmekle yetinen polis ekipleri İçişleri Bakanlığı genelgesine rağmen çarşı ve sahilde gezen vatandaşları anonslarla uyardı, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara cezai işlem uyguladı.

CEZA CAYDIRICI OLDU

Yeni Asır'a yaptığı açıklamada korona virüs salgınına karşı ilçede dört koldan çalışma başlattıklarını söyleyen Kaymakam Ali Rıza Çalışır, "En büyük sıkıntı 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkması. Cezai işlem yerine ilk günlerde uyarmakla başlamıştık. Fakat uyarıları dikkate alan olmadı. İkazlara rağmen sokağa çıkmaya devam eden 65 yaş ve üzeri vatandaşlara cezai işlem uyguluyoruz. Bu ceza işlemler caydırıcı oldu" dedi. Vefa Sosyal Destek Gruplarının vatandaşların tek tek evlerine gidip gıda yardımı yaptıklarını da söyleyen Çalışır, "Ayrıca 24 kişilik Vefa Grubu ile Covid- 19'la mücadele grubu oluşturan Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü'nde ücret almadan günde 10 saat çalışma ile maske ve hijyen ürünleri üretiliyor" dedi.

Denetimlerin artması üzerine her gün binlerce kişinin geçtiği Karşıyaka Çarşısı boş kaldı.

Polis ekipleri ilk günlerde uyarıp evlerine gönderdikleri yaşlılara artık ceza kesiyor.

Tolga TEKİN