Kaymakam uygulama noktasında ateş ölçtü

Şehirlerarası yolcu taşımacılığının yasaklanmasının ardından Manisa'nın Uşak'a sınır ilçesi olan Kula'da kaymakamlık talimatıyla ilçe girişine kurulan kontrol noktasında, ilçeye giriş yapan vatandaşların ateşi, ısı ölçer cihazla tek tek kontrol ediliyor. Kula Kaymakamı Kemal Duru da, Sanayi kavşağındaki uygulama noktasını ziyaretinde durdurulan araçlardaki şoför ve yolcuların ateşlerini ölçtü.

BATUHAN ULU