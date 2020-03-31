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Haberler Yaşam MEB, N95 maske makinesi üretecek

, N95 maske makinesi üretecek

MEB, N95 maske makinesi üretecek
Giriş Tarihi: 31.3.2020

Eğitim Bakanlığı korona virüs önlemleri kapsamında meslek liselerinde üretimlere hız verirken çok önemli bir adım daha atarak N95 standardında maske makinesi üretmek için kolları sıvadı. Maskeyi yapabilecek makine üretimi için İstanbul, Bursa ve Hatay'ı pilot il seçtiklerini söyleyen Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "Ar-Ge çalışmaları, başarılı bir şekilde ilerliyor. Özellikle Hatay'daki arkadaşlarımız, çok iyi mesafe aldılar. Nisan ayında ilk üretimi gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi.

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