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Haberler Yaşam "Milli birlikle yeneceğiz’’

"Milli birlikle yeneceğiz’’

Milli birlikle yeneceğiz’’
Giriş Tarihi: 31.3.2020

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, korona virüsle ilgili yaptığı açıklamada, "Şunu bir defa açık açık ifade etmek isterim ki, corona virüsü yeneceğiz. Bunu milli birlik ve kardeşlikle başaracağız. Hiçbir vatandaşımız telaşa kapılmasın, Türkiye güçlü bir ülkedir" dedi. Açıklamasında HDP Milletvekili Remziye Tosun'un mahallelerde devlet karşıtı ifadelerle anons yaptırmasına ilişkin olarak ise Bahçeli, "İnsanlarımızın arasına kin ve nefret tohumları saçan bu bölücünün derhal dokunulmazlığının kaldırılarak, milletvekilliğinden çıkarılması tarihi bir görevdir" ifadelerini kullandı.

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