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Otomobillere çarpan motosikletli yaralandı

Otomobillere çarpan motosikletli yaralandı
Giriş Tarihi: 31.3.2020

Adıyaman'da kontrolünü kaybettiği motosikleti ile park halindeki 2 otomobile çarpan Hüseyin Özçelebi, yaralandı. Kaza, dün Mara Mahallesi'nde meydana geldi. Gölbaşı Caddesi üzerinde ilerleyen Hüseyin Özçelebi, kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki iki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan Özçelebi hastaneye kaldırıldı.

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