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Seyahat izin belgesi e-devlet’ten alınacak

Seyahat izin belgesi e-devlet’ten alınacak
Giriş Tarihi: 31.3.2020

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, korona virüs tedbirleri kapsamında "Seyahat İzin Belgesi" başvurularının e-Devlet'ten yapılabileceğini bildirdi. Başvuruların sonucu ise SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile kabul edilecek.

Kuyruklar uzadıkça sosyal mesafe de kalmadı
Koronavirüse karşı tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın ek genelgesiyle otobüs ve uçak ile şehirlerarası yolculuğun valilik iznine tabi edilmesinin ardından İzmir Otogarı'nda uzun seyahat izin belgesi kuyrukları oluştu. BELGE almak için sırada bekleyen vatandaşların kuyruk uzadıkça sosyal mesafesinin kısaldığı görüldü.

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