Sosyal izolasyonda abur cubura dikkat

Türkiye genelinde yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler giderek artıyor. Covid-19 nedeniyle mecburi bir durum olmadıkça evde kalmamız gereken bu dönemde, belirtilen yeni düzene alışamayan bireyler geçiş sürecinde farklı zorluklar yaşayabiliyor.

Sıkıntı ve stres anında bazı bireylerin fazla yiyecek tüketme, bazılarının ise normalden daha az miktarda yemek yeme eğiliminde olduğuna dikkat çeken Yaşar Üniversitesi MYO Gıda İşleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, stres ve yeme kontrolü arasındaki bağlantıda nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

RUTİNDEN KOPMAYIN

Zihinsel sağlığın ve dinginliğin ancak fiziksel egzersiz, düzenli uyku ve dengeli beslenme ile desteklenebileceğini belirten Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, "Günlük rutinimizden mümkün oldukça kopmadan, uzmanların tavsiyelerine uygun hareket edilirse yeni koşullara uyum sağlayan ılımlı bir geçiş sağlayabiliriz" dedi. İşte Uzel'in yeni uyku ve beslenme düzeninde uyulması gereken kuralları ve tavsiyeleri...



FAZLA KARBONHİDRAT ZARARLI

Doğru olanın yeterli ve dengeli beslenmek olduğunu söyleyen Doç. Dr. Uzel, "Her şeyin fazlasının zarar, kararı kadarının yararlı olacağından hareketle belirtilmelidir ki; aşırı su tüketimi de bir takım komplikasyonlara neden olabilir. Evde bulunduğunuz sürece fiziksel egzersizler yapılmalı, vücut hareketsiz bırakılmamalı. Beslenme sürecinde uygun zaman aralıklarında ve miktarında öğünler tutulmalı. Vitamin ve mineral dengesi iyi korunmalı, protein-karbonhidrat ve yağ alımı dengelenmeli. Fazla miktarda basit karbonhidrat ve rafine şeker, abur cubur tüketiminden mümkün olduğunca uzak durulmalı. Bunun sonuçlarından bir tanesi de, bireylere kalan fazla kalori yükü olabilir" ifadelerini kullandı.



GECE UYKUSUNA ÖNEM VERİLMELİ

Bireylerin iş temposu yoğun olan günlerin ardından, evde kalmaya başladıklarında bu durumun, uyku saatlerindeki esneklik olarak algılanmaması gerektiğini söyleyen Uzel, "Eğer iş yaşamındaki uyku düzeni onları rahatsız etmeyecek düzende ve yeterliyse, bu düzen aynen devam ettirilmeli. Özetle bireyler evde kaldıkları sürede daha az ya da daha düzensiz uyumamalı. Uyku saati az olan bireyler gündüz dinlenmeyi aradaki uyku açığını kapatmak için kullanmamalı. Çünkü gece olan kaliteli uyku bağışıklık sisteminin güçlü kalmasında etkili olacaktır" dedi.



SABAH UYANINCA 1 BARDAK ILIK SU

Protein grubundaki yiyecekler kadar bol vitamin ve mineral kaynağı olan sebze ve meyvelerin önemli yer tuttuğunu kaydeden Uzel, "Bol lifli sebze ve meyveler daha yavaş tempoya geçen vücut ve dolayısıyla bağırsak hareketlerindeki düzen için yardımcı olur. Bu konuda aynı zamanda sabah uyanınca bir bardak ılık su içilmesi tavsiye edilir. Günlük yaşamın hareketsizliğinden şikayetçi olan bireyler vücuttaki fazla suyu atmak için bazı özel tarifleri fazlaca tüketme eğilimine girebilirler. Riskli olmayan ödem attırıcı tarifler denenebilir. Ancak bu karışımların uzmanlarca önerilen içerikte olması tercih edilmeli" diye konuştu.