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Haberler Yaşam Tireli eski bakanın testi pozitif çıktı

Tireli eski bakanın testi pozitif çıktı

Tireli eski bakanın testi pozitif çıktı
Giriş Tarihi: 31.3.2020

İzmir Tire'de yaşayan 'li eski Bayındırlık ve İmar Bakanı Halil ve eşinin Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

İlçede eczacılık yapan ve virüslü bir hastayla temas ettiği düşünülen Çulhaoğlu ve eşi evlerinde karantinaya alındı.

'SAĞLIĞIMIZ İYİ'
Tire Belediye Meclis Üyeliği görevini de sürdüren Çulhaoğlu, virüsü kısa süre önce Tire'de hayatını kaybeden korona virüslü hastadan kapmış olabileceğini belirtti. Eşiyle evlerinde izole olduklarını kaydeden Çulhaoğlu, "Tedavimiz sürüyor. Sağlığımız iyi. İlaçlarımızı içiyoruz. Herkesin dualarına ihtiyacımız var" dedi.

NADİR UYSAL

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