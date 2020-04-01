EBA TV canlı izle! 1 Nisan Çarşamba EBA TV

Koronavirüs salgını nedeniyle 30 Nisan'a kadar geçici olarak uzaktan eğitim sistemine geçildi. Öğrenciler bu süre içerisinde derslerini EBA tv vasıtasıyla takip edecekler. İşte 1 Nisan Çarşamba EBA TV canlı izleme...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle öğrenciler geçici bir süre derslerini uzaktan eğitim yöntemi ile takip edecekler. Bu kapsamda EBA tv aracılığı ile derslerinden geri kalmadan çalışmalarını sürdürecekler. İşte 1 Nisan Çarşamba EBA TV canlı izleme sayfası... EBA TV İlkokul CANLI YAYIN EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN EBA TV Lise CANLI YAYIN