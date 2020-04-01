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Haberler Yaşam EBA TV canlı izle! 1 Nisan Çarşamba EBA TV

TV canlı izle! 1 Nisan Çarşamba EBA TV

EBA TV canlı izle! 1 Nisan Çarşamba EBA TV

01.04.2020, 08:55

Koronavirüs salgını nedeniyle 30 Nisan'a kadar geçici olarak sistemine geçildi. Öğrenciler bu süre içerisinde derslerini tv vasıtasıyla takip edecekler. İşte 1 Nisan Çarşamba EBA TV canlı izleme...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle öğrenciler geçici bir süre derslerini uzaktan eğitim yöntemi ile takip edecekler. Bu kapsamda EBA tv aracılığı ile derslerinden geri kalmadan çalışmalarını sürdürecekler. İşte 1 Nisan Çarşamba EBA TV canlı izleme sayfası...

EBA TV İlkokul CANLI YAYIN

EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN

EBA TV Lise CANLI YAYIN

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