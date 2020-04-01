  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam ITK’dan çocuklara destek kiti

ITK’dan çocuklara destek kiti

ITK’dan çocuklara destek kiti
Giriş Tarihi: 1.4.2020

Korona virüsle mücadelede tüm uzmanlar 'evde kal, sağlıkla kal' uyarısını tekrarlarken, bu süreçte evde kalan 4-11 yaş çocuklar için İzmir Özel Türk Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, çocukların kriz dönemlerinde psikolojik iyilik hallerine destek amaçlı KİT hazırladı. Dijital psikolojik destek kitinin içinde kaynak güçlendirme etkinlikleri ve Terapötik İyileştirici Hikaye bulunuyor.

TÜRKİYE'DE BİR İLK
Kriz sürecini ve sonrasını psikolojik destekle geçiren çocukların bu süreci en az hasarla atlattığını belirten İTK Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Tatış, "Kitin içindeki etkinlikler ve uygulamaların anlatıldığı videolara ücretsiz olarak İTK YouTube kanalından ulaşabiliyor. Bu süreçte tüm öğrenciler ve veliler 'evde kal, sağlıklı kal' uyarısını asla unutmayalım'dedi. Büyük bir titizlikle hazırlanan bu destek kitinin Türkiye'de bir ilk olduğu belirtildi.

FATİH ŞENDİL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ITK’dan çocuklara destek kiti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA