ITK’dan çocuklara destek kiti

Korona virüsle mücadelede tüm uzmanlar 'evde kal, sağlıkla kal' uyarısını tekrarlarken, bu süreçte evde kalan 4-11 yaş çocuklar için İzmir Özel Türk Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, çocukların kriz dönemlerinde psikolojik iyilik hallerine destek amaçlı KİT hazırladı. Dijital psikolojik destek kitinin içinde kaynak güçlendirme etkinlikleri ve Terapötik İyileştirici Hikaye bulunuyor.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Kriz sürecini ve sonrasını psikolojik destekle geçiren çocukların bu süreci en az hasarla atlattığını belirten İTK Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Tatış, "Kitin içindeki etkinlikler ve uygulamaların anlatıldığı videolara ücretsiz olarak İTK YouTube kanalından ulaşabiliyor. Bu süreçte tüm öğrenciler ve veliler 'evde kal, sağlıklı kal' uyarısını asla unutmayalım'dedi. Büyük bir titizlikle hazırlanan bu destek kitinin Türkiye'de bir ilk olduğu belirtildi.

FATİH ŞENDİL