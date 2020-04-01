Korona virüs sonrası takıntılar kalıcı olabilir

Uzmanlar virüs salgını sonrası yatkınlığı olan kişilerde temizlik ve sağlık takıntılarının görülme olasılığının kalıcı hale gelebileceğini vurguluyor.

Uzman Klinik Psikolog Sera Elbaşoğlu, korona virüs salgınının gündemde olduğu bu günlerde, uzmanların temizlik ve hijyen uyarılarının vatandaşlar tarafından dikkate alındığını söyledi. Temizlik konusunda daha iyi bilinçlenme gibi pozitif bir etkinin yanı sıra, sağlık veya temizlikle ilgili endişe eğilimi olan insanların bir miktar kaygısının artacağını öngörülebileceğini kaydetti. Elbaşoğlu, "Salgın sonrasında da bu kişilerde temizlik takıntılarının ve hatta sağlıkla ilgili takıntıların görülme olasılığı var" dedi.

KAYGI NORMAL

Uzman Klinik Psikolog Sera Elbaşoğlu, bu yöndeki kaygıların ölçülü olmak kaydıyla normal olduğunu belirterek "Bu duygu, hayati risk oluşturan COVID-19 karşısında önlem almak için harekete geçirici bir güç. Ancak sürekli olarak bu konuyu düşünmenin veya sürekli haber okumanın yalnızca kaygıyı artırıcı bir davranış olacağı, tedbir alma adına bir fayda vermeyeceğini unutmamak gerekmektedir" dedi.



UYARILARA HARFİYEN UYULMALI

BU dönemde alınan önlemlerle OKB'deki temizlik takıntılarının birbirinden farklı olduğunu dile getiren Elbaşoğlu, "Uzmanların ve Sağlık Bakanlığı'nın önerileri olan sosyal izolasyon ile sık el yıkama, duş alma ve nesnelerin temizliği gibi temizlik davranışları kompulsif temizlik ritüelleri değil, hayati önlemlerdir. Bu anlamda OKB'deki temizlik takıntılarının farazi kir ve mikroba karşı alınan önlemler olduklarını akıldan çıkarmamak ve kurallara uyulması gerekmektedir" dedi.



SALGIN BİTİNCE NORMALLEŞECEĞİZ

Sera Elbaşoğlu, "Salgının tehdit olmaktan çıktığı noktada ise bu davranışların bir süre sonra, çoğunluk için, kendiliğinden normalleşme göstereceğini öngörmek bir hayli mümkündür. Bu süre ise elbette kişiler arasında farklılık gösterecektir" uyarısında bulundu. Temizlik takıntısı olan kişilerin bu dönemde konunun uzmanlarına kulak vermeleri gerektiğini belirten Sera Elbaşoğlu, "Bu konu ile ilgili yeterli düzeyde bilgi edinmek önemlidir ancak sürekli okumak, video izlemek gibi uğraşılar içine girmek, diğer insanlarda olduğu gibi kaygıyı artıracak ve takıntı oluşmasına veya takıntıların artmasına zemin hazırlayacaktır" dedi.



BU TAVSİYELERE KULAK VERİLMELİ

Sera Elbaşoğlu, bu dönemin daha dengeli şekilde geçirilmesi için yapılabilecekleri de şöyle sıraladı: "Evlerde sosyal mesafe kuralına uyarak zamanımızı geçiriyor olmamız sosyalleşmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Aile ve arkadaşlarla sadece COVID-19 haberleri odaklı olmayan internet/ telefon görüşmeleri yaparak sosyal hayatı sürdürmek, sınırlanan fiziksel aktivite düzeyini egzersiz, yoga, meditasyon gibi ayrıca zihinsel olarak dinginleşmeye yardımcı olan aktiviteler yapmak faydalı olacaktır" önersinde bulundu.