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Haberler Yaşam EBA TV canlı izle 2 Nisan Perşembe!

canlı izle 2 Nisan !

EBA TV canlı izle 2 Nisan Perşembe!

02.04.2020, 08:57

Koronavirüs salgını nedeniyle öğrenciler eğitimlerine uzaktan devam ediyor. 'a kadar öğrenciler eğitimlerine üzerinden devam edecekler. İşte 2 Nisan EBA TV canlı izleme...

Tüm dünyayı etkisi altına alan kovid 19 pandemisi nedeniyle öğrenciler 30 Nisan'a kadar eğitimlerini EBA TV üzerinden almaya devam edecekler. İşte 2 Nisan Perşembe EBA TV canlı izleme sayfası...

EBA TV İlkokul CANLI YAYIN

EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN

EBA TV Lise CANLI YAYIN

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