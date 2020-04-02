EBA TV canlı izle 2 Nisan Perşembe!

Koronavirüs salgını nedeniyle öğrenciler eğitimlerine uzaktan devam ediyor. 30 Nisan'a kadar öğrenciler eğitimlerine EBA TV üzerinden devam edecekler. İşte 2 Nisan Perşembe EBA TV canlı izleme...
Tüm dünyayı etkisi altına alan kovid 19 pandemisi nedeniyle öğrenciler 30 Nisan'a kadar eğitimlerini EBA TV üzerinden almaya devam edecekler. İşte 2 Nisan Perşembe EBA TV canlı izleme sayfası...
EBA TV İlkokul CANLI YAYIN
EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN
EBA TV Lise CANLI YAYIN
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