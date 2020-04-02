İzmir'de bugün hava nasıl? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 2 Nisan Perşembe hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'nin hangi illerinde yağış var? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin büyük kesiminin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, sabah saatlerinde Edirne, Çanakkale, İzmir ve Aydın kıyılarında, öğleden sonra Marmara'nın kuzey ve batısı ile Bursa, Antalya'nın doğu ilçeleri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana'nın iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. İşte 2 Nisan Perşembe hava durumu...

MARMARA Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Edirne ve Çanakkale, öğleden sonra bölgenin kuzey ve batısı ile Bursa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor. EDİRNE °C, 7°C Çok bulutlu ve kuvvetli sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 12°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 7°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 14°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı