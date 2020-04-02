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'de bugün hava nasıl? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 2 Nisan Perşembe ...

İzmir'de bugün hava nasıl? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 2 Nisan Perşembe hava durumu...

02.04.2020, 09:18

'de bugün hava nasıl olacak? Ege'nin hangi illerinde yağış var? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin büyük kesiminin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, sabah saatlerinde , Çanakkale, İzmir ve kıyılarında, öğleden sonra Marmara'nın kuzey ve batısı ile , Antalya'nın doğu ilçeleri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana'nın iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. İşte 2 Nisan Perşembe ...

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde ve Çanakkale, öğleden sonra bölgenin kuzey ve batısı ile çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 7°C

Çok bulutlu ve kuvvetli sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

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