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Haberler Yaşam Kim takar sosyal mesafeyi!

Kim takar sosyal mesafeyi!

Kim takar sosyal mesafeyi!
Giriş Tarihi: 2.4.2020

Korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafe uyarıları yapılmasına, eğlence yerlerinin kapalı olmasına rağmen kumarhaneye çevrilen bir apartman dairesinde kumar oynarken suçüstü yapılan 7 kişi hakkında "Bulaşıcı Hastalıklarla İlgili Tedbirlere Aykırılık" suçundan adli ve idari işlem yapıldı. Yapılan operasyonda kumar malzemeleri 1.240 TL para, okey taşları, 14 takım oyun kağıdı 1 takım poker pulu ile 1 adet kırma av tüfeği ele geçirildi.

SEBAHATTİN ALP

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