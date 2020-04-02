Kim takar sosyal mesafeyi!

Korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafe uyarıları yapılmasına, eğlence yerlerinin kapalı olmasına rağmen kumarhaneye çevrilen bir apartman dairesinde kumar oynarken suçüstü yapılan 7 kişi hakkında "Bulaşıcı Hastalıklarla İlgili Tedbirlere Aykırılık" suçundan adli ve idari işlem yapıldı. Yapılan operasyonda kumar malzemeleri 1.240 TL para, okey taşları, 14 takım oyun kağıdı 1 takım poker pulu ile 1 adet kırma av tüfeği ele geçirildi.

SEBAHATTİN ALP