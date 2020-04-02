Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle! 2 Nisan Perşembe Müge Anlı izle...

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından söz ettiren Müge Anlı hafta içi her gün izleyicinin karşısına gelmeye devam ediyor. İşte 2 Nisan Perşembe Müge Anlı canlı izleme sayfası...
atv'nin sevilerek takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümleri ile ekranlarda olmaya devam ediyor. Müge Anlı ve ekibi üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.
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