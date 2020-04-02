  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle! 2 Nisan Perşembe Müge Anlı izle...

ile canlı izle! 2 Anlı izle...

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle! 2 Nisan Perşembe Müge Anlı izle...

02.04.2020, 10:05 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020,10:06

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından söz ettiren hafta içi her gün izleyicinin karşısına gelmeye devam ediyor. İşte 2 Anlı canlı izleme sayfası...

atv'nin sevilerek takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümleri ile ekranlarda olmaya devam ediyor. Müge Anlı ve ekibi üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle! 2 Nisan Perşembe Müge Anlı izle... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA