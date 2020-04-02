Öğretmenlerden evdeki çocuklara masallar

Aydınlı öğretmenler korona virüs nedeniyle dışarı çıkamayan çocuklar için masallar seslendirdi. Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi'nin sosyal medya hesabında seslendirilen masallar evdeki çocuklarla buluşacak. 'Efeler diyarından Anadolu Masalları' sloganıyla hayata geçirilen çalışmada okul öncesi öğretmeni Seçkin Selimoğlu, 'Altın yumurtlayan tavuk', okul öncesi öğretmeni Asiye Şahin ise "Aslan ile fare' masallarını anlattı. Öğretmenler, masalları anlatırken kullandıkları mimikler ve hareketleriyle hem çocuklardan hem de velilerden tam not aldı. AR-GE biriminin sosyal medya hesabında ayrıca, çocukların evde keyifli zaman geçirebilmeleri için yapabilecekleri çeşitli aktiviteler ve eğitici oyunların da videoları yer aldı. Aydın Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, çocuklar için geçen bu zor dönemde masallarla evde kalmalarını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

KAZIM YÖRÜKCE