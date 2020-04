Özel beslenme tavsiyeleri

Bugünlerde sağlıklı beslenmek kanser tedavisi gören hastalar için çok daha fazla önem taşıyor. Peki korona virüse (Kovid-19) karşı onkoloji hastaları nasıl beslenmeli?

Gerek kanser tedaviniz esnasında gerekse korona virüse karşı mücadele ettiğimiz bugünlerde, çok özel bir tedavi döneminde olduğunuzu ve beslenmenizin aynı 'parmak izi'niz gibi sadece size özel planlanması gerektiğini göz ardı etmemelisiniz. Unutulmamalıdır ki, herkese iyi gelen, size iyi gelmeyebilir!



DİYETİSYEN KONTROLÜ ŞART

Bu hususta çok önemli bir noktaya dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan "Sizin aldığınız tanı, uygulanan tedavi yöntemi, kullandığınız ilaçlar ve daha birçok size özel şey, iyice irdelendikten sonra özel beslenme tavsiyesi verilebilir. Bu özel dönemde mutlaka onkoloji ile çalışan deneyimli bir diyetisyen kontrolünde olmalısınız." dedi. Yeşim Özcan, onkoloji hastalarına hem tedavi sürecinde hem de korona virüse karşı beslenme konusunda dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.



Besinleri kızartmayın

Bu süreçte ne yediğiniz kadar nasıl yediğiniz de çok önemli. Yemekleri pişirme yöntemi olarak kızartmadan kaçının. Çünkü kızartma işleminde yağ yüksek ısıya maruz kalarak yanıp yapısında bir takım değişiklikler oluşuyor. Et ve sebzelerin fırında, buğulama, haşlama ve buharda pişirme gibi yöntemlerle pirilmesi en sağlıklı yöntemler olarak karşımıza çıkıyor.



Kırmızı et tüketimine dikkat edin

Bu dönemde protein ağırlıklı beslenmek; vücut direncinizin artması ve vücut demir depolarının azalmaması için çok önemli. Kırmızı et protein ve demir açısından zengin olmakla birlikte, buna karşın doymuş yağ oranı yüksek olduğu için fazla tüketimi kanser riskini artırıyor. Haftanın üç dört günü bir öğünde kırmızı et tüketmek yeterli.



Meyvelerinizin yanına yogurt ekleyin

Meyveler; vitamin ve antioksidan açısından zengin olduğundan bağışıklık sistemini güçlendirmek için çok önemlidir. Fakat, meyveler früktoz şekeri içeriyor ve fazla tüketimi kan şekeri seviyelerini yükseltip karaciğerde yağlanmaya da sebep olabiliyor. Günde ortalama üç porsiyon meyve tüketimi yeterli. Meyvelerinizi yoğurtla karıştırarak da tüketebilirsiniz.



Sekeri azaltın

Kanserli hücreler dahil vücuttaki tüm hücreler yakıt için şeker kullanıyor. Şeker vücudumuz ve beynimiz için birincil yakıt. Her gün karbonhidrat içeren besinleri dozunda tüketmek şart. Ancak şekeri, beyaz şekerden değil, meyveler, sebzeler ve kuru baklagillerden sağlamaya dikkat edin.



Sekeri azaltın Mevsiminde tüketin

Sebzeler içerdiği vitamin, mineral ve antioksidanlar sayesinde tedavide büyük katkı sağlıyor. Ancak sebzeleri mevsiminde tüketmeye özen gösterin. Örneğin; salatalarınızda maksimum fayda için domates yerine havuç, kırmızı lahana, turp ve kırmızı pancar gibi besinleri tercih edin.



Besin hijyenine dikkat!

Çiğ tüketilecek sebzelerin akan suyun altında yıkandıktan sonra bir süre suda bekletilmesi, ardından yeniden suyun altında yıkanması, açıkta satılan yiyeceklerden uzak durulması ve et, tavuk gibi besinlerin iyice pişirilmesi olmazsa olmazlar arasında yer alıyor.



Haftada 3 gün kuru baklagil

Kuru baklagiller hem lif hem de protein açısından zengin besinler olduğundan haftada 3 gün yemek olarak veya salatalarınızın içinde mutlaka yer verin. Yapılan bilimsel çalışmalar da; kuru baklagil tüketiminin kanser oluşumunu önleyebildiğini gösteriyor. Salata hazırlarken içerisine haşlanmış nohut, mercimek ekleyebilirsiniz.