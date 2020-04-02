  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Rüştü Reçber yoğun bakıma alındı! Koronavirüs tedavisi görüyordu

alındı! Koronavirüs tedavisi görüyordu

Rüştü Reçber yoğun bakıma alındı! Koronavirüs tedavisi görüyordu

02.04.2020, 14:40

Son dakika haberine göre Koronavirüse yakalanan 'den haber var. Virüsün doğrudan akciğerine indiği ve eski kalecinin alındığı belirtildi.

Futbol dünyasında koronavirüse yakalanan isimlerden biri de Rüştü Reçber olmuştu.

Geçtiğimiz cumartesi günü hızla ateşi yükselen ve öksürmeye başlayan eski milli kaleci, hastaneye test yaptırmaya gitmişti.

Sonucu pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Rüştü'den, yeni haberler geldi.

NEFES DARLIĞI ÇEKİYOR

Virüsün doğrudan akciğerine indiği, nefes darlığı çeken 46 yaşındaki futbol adamının yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rüştü Reçber yoğun bakıma alındı! Koronavirüs tedavisi görüyordu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA