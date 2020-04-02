Rüştü Reçber yoğun bakıma alındı! Koronavirüs tedavisi görüyordu

Son dakika haberine göre Koronavirüse yakalanan Rüştü Reçber'den haber var. Virüsün doğrudan akciğerine indiği ve eski kalecinin yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Futbol dünyasında koronavirüse yakalanan isimlerden biri de Rüştü Reçber olmuştu. Geçtiğimiz cumartesi günü hızla ateşi yükselen ve öksürmeye başlayan eski milli kaleci, hastaneye test yaptırmaya gitmişti. Sonucu pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Rüştü'den, yeni haberler geldi. NEFES DARLIĞI ÇEKİYOR Virüsün doğrudan akciğerine indiği, nefes darlığı çeken 46 yaşındaki futbol adamının yoğun bakıma alındığı öğrenildi.