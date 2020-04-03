2 yılda 1 milyon 600 bin hastaya hizmet

Korona virüsle mücadelede sağlık sistemleri adeta çöken Avrupa ve Amerika, hastane ve yatak konusunda büyük sıkıntılar yaşarken, son yıllarda arka arkaya açılan şehir hastaneleri Türkiye'nin bu salgına karşı elini güçlendirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hayalim' olarak nitelediği şehir hastanelerinden biri olan 558 yatak kapasiteli Manisa Şehir Hastanesi de açıldığı 30 Ekim 2018 yılından bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 600 bin hastaya hizmet verdi. 'Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi' de bulunan Manisa Şehir Hastanesi, önümüzdeki dönemlerde Manisa'ya şifanın yanı sıra ekonomik anlamda da katma değer sağlayacak.