Bebeğinizi azami hijyenle emzirin

Henüz korona virüsün anne sütüne geçtiğine dair birkanıt bulunmamış olsa da, bebeğinizi emzirirken temizlik kurallarından asla taviz vermemeniz gerekiyor.

Anne sütünün bebeği pek çok hastalığa karşı koruduğuna ve korona virüs salgın döneminde de emzirmenin önemine vurgu yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Muzaffer Uçarer, "Bugüne kadar Kovid- 19 virüsünün anne sütüne geçtiği görülmemiştir. Ancak Kovid19 damlacık ve temas yoluyla bulaştığı için hijyen kurallarına uyulmasına büyük bir özen gösterilmesi gerekmektedir" diye konuştu.

RİSKİ AZALTIYOR

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Muzaffer Uçarer, bebeğini emziren annelere önemli tavsiyelerde bulundu. Anne sütünün bebeği koruduğunu ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirten Muzaffer Uçarer, "Anne sütünün faydaları, yetişkinlik döneminde de devam eder. Anne sütü, bebeğin solunum yolları hastalıklarına ve diğer enfeksiyonlara yakalanma riskini azaltıyor. Antibiyotiğe ihtiyaç duyulan enfeksiyonlar bebekte daha az sıklıkta görülüyor ve alerjik reaksiyonlara daha az rastlanıyor" dedi.



KANSIZLIK DAHA AZ GÖRÜLÜR

Anne sütünü tamamen ve kolaylıkla sindirilebileceğini ifade eden Dr. Muzaffer Uçarer, "Anne sütü alan bebeklerde ayrıca konuşma problemi, şeker hastalığı, lenf kanseri, kansızlık, diş çürükleri, karın ağrısı ve kabızlık da daha az görülür" dedi.



STERİLİZASYON ÖNEMLİ

Annelerin bebeklerini emzirirken uymaları gereken hijyen konusu hakkında da bilgilendirmeler yapan Uçarer, "Emzirme öncesi mutlaka eller yıkanmalı, biberonlar, süt pompaları iyice temizlenmeli ve dezenfekte edilmeli, sterilizasyona önem gösterilmeli, emzirme esnasında anneler yüz maskesi takmalı" diye konuş