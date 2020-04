“En güçlü genetik yapı Anadolu’da”

Dünyada on binlerce ölüme yol açan koronavirüs salgınını ‘genetik tufan’ olarak yorumlayan yazar Mehmet Ali Bulut, “Kurtulacak toplumların en güçlüsü Anadolu’da. Çünkü kimse tek gen taşımıyor. Karma gene sahip insanlar daha dirençli” dedi

Araştırmacı Yazar Mehmet Ali Bulut, korona virüs salgınını genetik bir tufan olarak yorumladı. Dünyada bugüne kadar birçok tufan yaşandığını hatta Nuh tufanında insanlığın tamamının yok edildiğini hatırlatan Bulut, bu genetik tufanda kurtulacak olan toplumların en güçlüsünün Anadolu'da yaşadığını ifade etti.



DÜNYA BİR GÖSTERİ SAHNESİ

Birçok kavmin tarih boyunca Anadolu'da bulunduğunu ve bu yüzden o bölgedeki insanların tek gen taşımadığını belirten Bulut, "Anadolu insanı tek başına Türk, Kürt, Çerkez, Arap değildir. Hepsi birbirinden gen almıştır. Anadolu bütün kavimlerin genlerinin bulunduğu bir yer olduğu için enteresan bir genetik yapı ortaya çıktı. İtalya, İspanya, Hindistan ve İran tek gendir. Anadolu'da olduğu gibi karma gene sahip toplumların güçlü bir tarafı var. Yani insanların tamamını yok edebilecek bir gen lazım ki Anadolu halkını vurabilsin" dedi. Dünyayı tüm kainat sakinlerinin izlediği bir gösteri sahnesine benzeten Bulut, "Allah kullarını, bu dünyaya eserlerini göstermek için yarattı. İnsanı da istidatlarını ve yeteneklerini geliştirmesi için dünyaya gönderdi. Yarattığı varlığın neler başarılabileceğini göstermek istedi. Allah meleklere ve iblise 'ben insanı yarattım, bu insan ikinizden de üstündür' dedi. Onlar da itiraz ederek, 'Bu vurguncu fesatçı kan dökücüdür' diye cevap verdi. Allah bunu reddetmedi. Ama 'sizin bilmedikleriniz de var' dedi. İşte Allah'ın 'sizin bilmediğiniz' dediği şey insanın kendisine verilen ilimle, teknolojiyi ve bilimi var etmesidir. İnsanların arasından peygamberler çıktı. Bu peygamberler fizik kanunlarını yerle bir etti. Hz. İbrahim ateşte yanmadı. Hz. Muhammed parmağıyla ayı, Hz. Musa asayla denizi ikiye böldü. Allah, insanın kendi yetenek ve kabiliyetlerini sergilemesi için bu dünya sahnesini yarattı" dedi.



İNSANOĞLU BUNU KİRLETTİ

İnsanın her seferinde bu sahneyi kirlettiğini vurgulayan Bulut, "Şer ve fesat ağır bastı. Eğer şerler ve fesatlar ağır basmamış olsaydı yine de bu sahne sonunda bitecekti. Şimdi onun zamanı geliyor. Ne yazık ki sahne kapatılmak zorunda. Bugüne kadar bu sahne defalarca kapandı tekrar açıldı. Bu sahnenin kapanması Kabe'nin kapanmasından daha beter. Nuh tufanı ile insanlığın tamamı yok edilmişti. Ancak gemide kalanlar kurtulmuştu. Bunun gibi kaç olay yaşandığını bilmiyoruz. Allah sadece Hz. Nuh'a "Ben seni alemlere ibret olarak bırakacağım" dediği için biz Nuh peygamberi anıyoruz" diye konuştu.



ANADOLU KURTULACAK

Olağanüstü dönemden geçildiğini anlatan Bulut, "İnsanın bütün iyilikleri 2083 yılına kadardır. Hicri takvime göre ise 1506 yılıdır. Bundan sonra her türlü kuralın kalktığı, hayvanların ve insanların kendilerini başkalarından korumak için canavarlaştığı bir dönem gelecek. Bunlar hikaye gibi geliyor ama maalesef görülecek. İnsanlığın bir virüs ile yok edilebileceği 20 yıldır konuşuluyor. Çünkü 20-30 yıldır insanlığın genetik yapıları toplanıyor. Bu genetik tufanda kurtulacak olan toplumların en güçlüsü Anadolu'da yaşıyor. Çünkü Anadolu'da kimse tek başına Türk, Kürt, Çerkez, Arap değil. Burada insanlar birbirine karıldılar. Anadolu bütün kavimlerin genlerinin olduğu bir yer. Bu nedenle enteresan bir genetik yapı ortaya çıktı. İtalya, İspanya, İran Hindistan, Amerika bunlar tek gendir. Anadolu'daki karma gene sahip toplumların güçlü bir tarafı var. Dolayısıyla Anadolu halkını tamamen yok edebilecek, insanlığın tamamını yok edebilecek bir gen olması lazım. Anadolu halkından da ölenler olacak ama en güçlü genetik yapı burada olduğu için en sona burası kalacak" açıklamasını yaptı.



4 TEMEL KURALA DİKKAT!

MANEVİ anlamda da kendimizi korumamızı tavsiye eden Bulut, "Haram yeme, incitme, haksızlık etme, zina yapma. Bunlara dikkat edenler her şekilde kurtulurlar ölseler de kalsalar da kurtulurlar. Tabi bunları yaparken bir yaratıcının varlığını ve onun da Allah olduğunu bilmek ve temel emirlerine uymak şartıyla. İblis insanları kandırmaya çalışıyor. Günlerin sonunda eğer gerçekten Allah'ın emirlerine uygun yaşansaydı yeryüzü cennet olacaktı. Bunu göstermek babında 30-40 yıllık zaman var. Yakın bir zamanda hepsi 2083 yılına kadar yaşanacak. Güzel günler geliyor ama arkası bundan daha felaket" dedi.

