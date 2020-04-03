Hakaretten cezalıydı zabıta müdürü oldu

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) İzmir Şube Başkanı Hanefi Ertuğrul Çolak, Buca Belediyesi'nde zabıta müdürü olduğu dönemde 4 yıl önce belediye çalışanı N.B'ye hakaret edip, tehdit ettiği için 5 ay hapis cezası ile bin 500 lira para cezası alan İsmet B'nin emekli olmak üzereyken tekrar zabıta müdürü olarak atanmasına tepki gösterdi.

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Buca Belediye Meclisi'nde geçen yıl kadına yönelik her türlü şiddete karşı ilke kararı alındığını hatırlatan Çolak, "Başkan Erhan Kılıç geçen yıl 'Kadına şiddet uygulayan kim olursa olsun belediyemizde barınamayacak' demişti ancak son görev değişiklikleri sonrası kadın çalışana yönelik sözlü şiddet uygulayan ve kesinleşmiş cezası olan İsmet B. tekrar Zabıta Müdürü yapıldı. Başkanın bilgisi olduğunu sanmıyoruz ve bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz" dedi.

MERT ALPDÜNDAR