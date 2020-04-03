Otomobil ile işçi servisi çarpıştı

Adana'da, otomobil ile kağıt fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüs çarpıştı. Otomobilde yaralanan olmazken, devrilen midibüsteki 1 işçi hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Ergün Ç. ile işçiler Ahmet Can Yaşat (28), Erdi Kaymaz (29), Adil Taşpınar (45), Umut Dağ (26) ve Hakan Arısoy (35) ise hastaneye kaldırıldı.