Saçkırana hardal tohumu çözümü

Hardal bitkisinin tohumlarından yapılan popüler bir çeşni olan hardal, yüzyıllardır Asya ve Avrupa'da yetiştirilerek mutfaklarda kullanılmaktadır. Hardal bitkisinin yaprakları önemli miktarda kalsiyum, bakır ve C, A ve K vitaminleri içerirken, tohumları özellikle lif, selenyum, magnezyum ve manganez açısından zengindir. Macun haline getirilen hardal tohumlarının, antibakteriyel özellikleri sayesinde saçkıranın neden olduğu lezyonları iyileştirmede etkili olduğu kanıtlanmıştır.
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