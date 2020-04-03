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Haberler Yaşam Saçkırana hardal tohumu çözümü

Saçkırana tohumu çözümü

Saçkırana hardal tohumu çözümü
Giriş Tarihi: 3.4.2020

Hardal bitkisinin tohumlarından yapılan popüler bir çeşni olan hardal, yüzyıllardır Asya ve Avrupa'da yetiştirilerek mutfaklarda kullanılmaktadır. Hardal bitkisinin yaprakları önemli miktarda kalsiyum, bakır ve C, A ve K vitaminleri içerirken, tohumları özellikle lif, selenyum, magnezyum ve manganez açısından zengindir. Macun haline getirilen hardal tohumlarının, antibakteriyel özellikleri sayesinde saçkıranın neden olduğu lezyonları iyileştirmede etkili olduğu kanıtlanmıştır.

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