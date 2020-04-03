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Haberler Yaşam Uzaktan PDR hizmeti

Uzaktan hizmeti

Uzaktan PDR hizmeti
Giriş Tarihi: 3.4.2020

İzmir Özel Türk Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, evlerinde uzaktan eğitime devam eden öğrencilerin ruhsal durumlarıyla ilgili takip sistemi oluşturdu.

GÜNDE 400 ÖĞRENCİ
PDR Bölümü sorumlusu Yudum Tan Akın, öğrencileri tek tek telefonla arayarak, salgın hastalık korona virüs nedeniyle herhangi bir kaygı ve olumsuzluk yaşayıp yaşamadıklarını kontrol ettiklerini belirtti. Öğrencilerin psikolojik desteğe ihtiyacı olup olmadığını tespit etmeye çalıştıklarını söyleyen Akın, "Hem öğrenciler hem de velilerle görüşmeler yapıyoruz. Ayrıca velilerin uzaktan eğitim konusundaki deneyimlerini de dinliyoruz" dedi. Günde ortalama 400'e yakın öğrenci ve veli ile görüştüklerini belirten İTK Genel Müdürü Yiğit Tatış da, "Okulların kapalı olduğu süreç içinde tüm öğrenci ve velilerimizle koordineli olarak bu süreci en iyi şekilde atlatmak için çalışıyoruz. İnanın öğretmenlerimiz ve PDR uzmanları evde eğitim sistemi ile daha çok yoruluyorlar" ifadelerini kullandı.

FATİH ŞENDİL

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