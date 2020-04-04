  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Anne acısına daha fazla dayanamadı

acısına daha fazla dayanamadı

Anne acısına daha fazla dayanamadı
Giriş Tarihi: 4.4.2020

Vefat eden anne acısına dayanamayan 17 yaşındaki E.G, önceki gece babası Hüsamettin G. ile birlikte yaşadığı 4. kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. Hastaneye kaldırılan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, bir yıl önce kanser tedavisi sırasında ölen annesinin ardından içine kapandığı öğrenildi.

FATİH ŞENDİL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Anne acısına daha fazla dayanamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA