Anne acısına daha fazla dayanamadı

Vefat eden anne acısına dayanamayan 17 yaşındaki E.G, önceki gece babası Hüsamettin G. ile birlikte yaşadığı 4. kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. Hastaneye kaldırılan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, bir yıl önce kanser tedavisi sırasında ölen annesinin ardından içine kapandığı öğrenildi.

FATİH ŞENDİL