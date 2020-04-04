Bağış yarışı sürüyor

SAYA Grup, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 milyon liralık destek sağladıklarını duyurdu. Bünyesinde ilaç üreticilerinden Pharmactive, gayrimenkul sektöründen Folkart, Volt Elektrik Motorları, Volt Savunma ve madencilik şirketi Livamine'ı bulunduran grup ayrıca salgın süresince, belgeli ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak ve sağlık alanında çalışanların temel sağlık ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere 3 milyonluk ilave bir kaynak daha ayırdığını açıkladı. Yaşar Holding ise, kampanyaya 1,5 milyon liralık destek sağladıklarını bildirdi.

KOÇ HOLDİNG'DEN 20 MİLYON

Koç Holding de, Yapı Kredi, Tüpraş, Opet ve Aygaz'ın desteğiyle Milli Dayanışma Kampanyası'na toplam 20 milyon lira katkı sağladıklarını bildirdi. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın babası eski milletvekili Süleyman Bölünmez de, kampanyaya destek verenler arasına katıldı. Bölünmez, kampanya için 500 bin liralık destekte bulundu.