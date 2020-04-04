  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Bağış yarışı sürüyor

Bağış yarışı sürüyor

Bağış yarışı sürüyor
Giriş Tarihi: 4.4.2020

SAYA Grup, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 milyon liralık destek sağladıklarını duyurdu. Bünyesinde ilaç üreticilerinden Pharmactive, gayrimenkul sektöründen Folkart, Volt Elektrik Motorları, Volt Savunma ve madencilik şirketi Livamine'ı bulunduran grup ayrıca salgın süresince, belgeli ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak ve sağlık alanında çalışanların temel sağlık ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere 3 milyonluk ilave bir kaynak daha ayırdığını açıkladı. Yaşar Holding ise, kampanyaya 1,5 milyon liralık destek sağladıklarını bildirdi.

KOÇ HOLDİNG'DEN 20 MİLYON
Koç Holding de, Yapı Kredi, Tüpraş, Opet ve Aygaz'ın desteğiyle Milli Dayanışma Kampanyası'na toplam 20 milyon lira katkı sağladıklarını bildirdi. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın babası eski milletvekili Süleyman Bölünmez de, kampanyaya destek verenler arasına katıldı. Bölünmez, kampanya için 500 bin liralık destekte bulundu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bağış yarışı sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA