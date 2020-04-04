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Haberler Yaşam İşte Türk’ün vicdanı

İşte Türk’ün vicdanı

İşte Türk’ün vicdanı
Giriş Tarihi: 4.4.2020

Yunanistan ekipleri, 'na deniz yoluyla ulaşan toplam 26 göçmeni can salına bindirip Türk karasularına bırakarak ölüme terk etti.

Türk Sahil Güvenlik ekipleri, saldaki sığınmacıları ölümden kurtardı. Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek Güzelçamlı Mahallesi'ndeki Dilek Yarımadası Milli Parkı içerisinde 10 Kongo, 8 Suriye, 6 Orta Afrika ve 2 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 26 düzensiz göçmen tespit etti. Karadan ulaşımın mümkün olmadığı milli park içerisindeki noktaya bir adet can salı ile ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, 10 çocuk, 6 kadın olmak üzere toplam 26 düzensiz göçmeni kurtardı.

DENİZE BIRAKILDILAR
Sahil Güvenlik botuna alınan göçmenler Kuşadası Limanı'na götürülerek Kuşadası Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Kurtarıldıktan sonra ifadeleri alınan düzensiz göçmenler, 2 gün önce Sisam Adası'na geçtiklerini belirterek Yunan Sahil Güvenliği tarafından adadan toplandıklarını, bir can salına bindirilerek denize bırakıldıklarını ve Türkiye sahillerine sürüklendiklerini söyledi.

İHSAN KARATAŞ

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