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'de bugün hava nasıl? 'den son dakika uyarısı!4 Nisan Cumartesi ...

İzmir'de bugün hava nasıl? Meteoroloji'den son dakika uyarısı!4 Nisan Cumartesi hava durumu...

04.04.2020, 09:13

'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış var mı? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Göller Yöresi, 'nun kuzeybatısı, , 'nun doğusu, Çorum, ve Siirt çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde ( Cumartesi ) Marmara'nın doğusu ,Batı Karadeniz ve Çankırı çevrelerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Güney Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli( 40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. İşte 4 Nisan Cumartesi ...

MARMARA

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında gece saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde ( Cumartesi ) bölgenin doğusunda sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Bu sabah saatlerinde ( Cumartesi ) sis ve pus hadisesi bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Bu sabah saatlerinde ( Cumartesi ) sis ve pus hadisesi bekleniyor.

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