İzmir'de bugün hava nasıl? Meteoroloji'den son dakika uyarısı!4 Nisan Cumartesi hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Çorum, Amasya ve Siirt çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde ( Cumartesi ) Marmara'nın doğusu ,Batı Karadeniz ve Çankırı çevrelerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Güney Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli( 40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. İşte 4 Nisan Cumartesi hava durumu...

MARMARA

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında gece saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde ( Cumartesi ) bölgenin doğusunda sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Bu sabah saatlerinde ( Cumartesi ) sis ve pus hadisesi bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Bu sabah saatlerinde ( Cumartesi ) sis ve pus hadisesi bekleniyor.