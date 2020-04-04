Yulaf felci önlüyor

Vücudumuz için gerekli olan birçok temel amino asiti içeren yulaf, oldukça iyi bir lif ve karbonhidrat kaynağıdır. Bunların yanı sıra, protein ve yağ bakımından da diğer tahıllara göre daha zengindir. Yulaf, kan damarlarını gevşeterek, kalp kasına yardım eder ve kan basıncını düzenleyerek kalp krizi ve felçlerinin önlenmesi konusunda da yardımcı bir görev üstlenir.