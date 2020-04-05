  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Hindistan'da Müslüman olduğu için hastaneye alınmayan kadın bebeğini kaybetti

'da olduğu için hastaneye alınmayan kadın bebeğini kaybetti

Hindistan'da Müslüman olduğu için hastaneye alınmayan kadın bebeğini kaybetti

05.04.2020, 19:16 Güncelleme Tarihi: 05.04.2020,19:16

'dan Müslümanlara karşı ırkçı yaklaşım giderek artıyor. Hindistan'ın kuzeyinde olduğu gerekçesiyle hastaneye alınmayan ve ambulansta doğum yapmak zorunda kalan kadın, bebeğini kaybetti.

Hindistan'ın kuzeyinde Müslüman olduğu gerekçesiyle hastaneye alınmayan ve ambulansta doğum yapmak zorunda kalan kadın, bebeğini kaybetti.

Ülke basınındaki habere göre kadının eşi İrfan Han, yaptığı açıklamada, doğum sancısı başlayan ve kanaması olan eşini Racastan eyaletinin Bharatpur bölgesindeki hastaneye getirdiğini belirtti.

Han, "Hastanede ismimi sordular. 'Sen Müslümansın, eşinin burada tedavisi mümkün değil' diyerek, bizi Jaipur'daki bir hastaneye yönlendirdiler." ifadelerini kullandı.

Bharatpur'daki Zenana Hastanesinden ayrılmalarının ardından eşinin ambulansta doğum yapmak zorunda kaldığını anlatan Han, bebeklerinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Han, bebeklerini kaybetmelerinden hastane yetkililerinin sorumlu olduğunu vurguladı. Racastan eyaleti yetkilileri, olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hindistan'da Müslüman olduğu için hastaneye alınmayan kadın bebeğini kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA