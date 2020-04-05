İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 5 Nisan Pazar hava durumu...

İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz ve Doğu Anadolu(Malatya hariç)ile Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul'un Avrupa Yakası ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli, Güney ve İç Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. İşte 5 Nisan Pazar hava durumu...

MARMARA Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul'un Avrupa Yakası ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. EDİRNE °C, 10°C Çok bulutlu ve kuvvetli sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 11°C Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Avrupa Yakasında yer yer kuvvetli KIRKLARELİ °C, 9°C Çok bulutlu ve kuvvetli sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 13°C Çok bulutlu ve sağanak yağışlı