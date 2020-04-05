Virüsle mücadelede kaliteli uyku önemli

Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD) Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Zeynep Zeren Uçar, yeni tip korona virüs (Kovid-19) pandemisinden korunmak için evde kalmak kadar zamanında ve yeterli uyumanın da önemli olduğunu belirterek, "Gece uyuduğumuz zaman beynimiz melatonin hormonu salgılıyor. Bu hormon özellikle virüsleri öldüren bağışıklık hücrelerinin yenilenmesinde çok önemli bir yere sahip." dedi.



Uykunun pasif bir süreç olduğunu, insanların hayatlarının üçte birini uykuda geçirdiklerini söyleyen Uçar, "Sağlıklı olmak için zamanında ve yeteri kadar uyumak şart. İnsanların en az 8 saat uyumasını öneriyoruz. Uyku birçok hastalığa da şifa oluyor" diye konuştu.



ODANIZI HAVALANDIRIN

Uçar, melatonin hormonunun iyi salgılanması için kişilerin her akşam aynı saatte uyumaları, yatılan ortamın havalandırılmış ve mavi ışık yayan televizyon ve cep telefonu gibi iletişim araçlarından uzak olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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