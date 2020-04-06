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Haberler Yaşam 23 Nisan evde kutlanacak

evde kutlanacak

23 Nisan evde kutlanacak
Giriş Tarihi: 6.4.2020

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu sene 100. yılı kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için korona virüs tedbirleri kapsamında çocukların evden katılabileceği bir program hazırladıklarını açıkladı. Bakan Selçuk'un paylaşımında, aylar öncesinden hazırlanan kutlama hazırlıklarının iptal edilerek değişikliğe gidildiği belirtildi.

BAYRAM BİZİMDİR
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu 23 Nisan çocuklarımız bayramımızın 100. yılını kutlayacaklar. Aylar öncesinden hazırlanmıştık. Ama evlerdeyiz. Şimdi evden katılabileceğimiz, aynı coşkuyu hissedebileceğimiz, neşemizden, sevgimizden, coşkumuzdan kaybetmeyeceğimiz bir program hazırlıyoruz. Bayram bizimdir" ifadelerini kullandı.

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