Bağışıklık sisteminizi güçlü tutun

Sağlıklı bir yaşamın en temel kuralı, bağışıklık sisteminin güçlü olmasıdır. Bu durumu sağlamak için beslenmenizden egzersize, uyku düzeninden yaşam biçiminize kadar birçok kritik faktöre dikkat etmelisiniz.

Medical Park İzmir Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Fonksiyonel Tıp Uzmanı Op. Dr. Zafer Beken, vücudumuzun sağlıklı olmasının güçlü bir bağışıklık sisteminin olduğunu gösterdiğini söylüyor. Bu sistemin kompleks bir bütün olduğunu belirten Op. Dr. Zafer Beken, "Herkes bir bitkiyi yemek ya da bir vitamin ile bağışıklığının güçlendirme hayalini kurar. Ama bu çok parametreli kompleks sistemi sadece bir bitkiyi veya bir vitamini kullanarak güçlendirmek mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

DEĞERLİ MOLEKÜLLER ALINMALI

Öncelikli olarak bağışıklığı bozan faktörleri bir an önce hayatımızdan çıkarmamız gerektiğini söyleyen Op. Dr. Zafer Beken, "Bu ilk adımı attıktan sonra hayatımızı bir düzene sokabiliriz. Öte yandan, sağlıklı yaşlansak bile yaşlılarda beslenme ile bağışıklık arasında önemli ilişki var. Endüstriyel gıdalar hayatımıza çok fazla girdi ve bu gıdalarda değerli moleküller çok fazla yer almıyor" dedi. Op. Dr. Beken, bağışıklık sistemini güçlü tutmak ve sağlıklı yaşlanmak için önemli tavsiyelerde bulundu.



BU UYARILARA DİKKAT



■ Öncelikle sigara ve tütün ürünlerinin kullanımı kesinlikle bırakılmalı.

■ Lezzet odaklı beslenmeyi bırakıp, sağlıklı, doğal ve sebze ağırlıklı beslenilmeli.

■ Düzenli egzersiz yapılmalı. Çünkü egzersiz kas kitlesini, dolayısıyla mitokondri sayısını artırır.

■ İdeal kiloya ulaşılmalı.

■ Alkol ve tatlandırılmış gazlı içeceklerden uzak durulmalı.

■ Yeterli ve kaliteli uyku düzeni sağlanmalı

■ Stres faktörü azaltılmalı ve stres iyi yönetilmeli, stressiz bir dünya yoktur ancak bu iyi yönetilmelidir.

■ Genetiği değişmiş ürünlerden yine de kaçınmak gerekir