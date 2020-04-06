EBA TV canlı izle 6 Nisan Pazartesi!

Kovid 19 pandemisi nedeniyle öğrenciler 30 Nisan'a kadar eğitimlerine uzaktan eğitim şeklinde EBA TV üzerinden devam edecekler. Öğrenciler EBA tv aracılığı ile derslerinden geri almazken tekrar şansları da olacak. İşte 6 Nisan Pazartesi EBA TV canlı izleme sayfası...

11 Mart'ta ülkemizde de görülmeye başlanan kovid 19 nedeniyle eğitim öğretim de hemen tedbirler alınmaya başladı. Bu kapsamda öğrenciler EBA TV aracılığı ile 30 Nisan'a kadar evlerinden eğitimlerine devam edecekler. İşte 6 Nisan Pazartesi EBA TV canlı izlemem sayfası... EBA TV İlkokul CANLI YAYIN EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN EBA TV Lise CANLI YAYIN