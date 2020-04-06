Haşhaş tohumu beyni besliyor

Asya kökenli tohumlardan biri olan haşhaş tohumu, eski uygarlıklardan bu yana tıbbi tedavilerde kullanılan doğal bir ağrı kesicidir. Haşhaş tohumu bol miktarda demir, bakır, kalsiyum, potasyum, manganez, çinko ve magnezyum içerir. Beyin, haşhaş tohumlarında zengin olarak bulunan kalsiyum, demir ve bakır mineralleri gibi temel besin maddelerine ihtiyaç duyar. Bu mineraller nörotransmitterlerin düzenlenmesine yardımcı olur ve beyin işlevini geliştirir.