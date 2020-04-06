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Haberler Yaşam Haşhaş tohumu beyni besliyor

beyni besliyor

Haşhaş tohumu beyni besliyor
Giriş Tarihi: 6.4.2020

Asya kökenli tohumlardan biri olan haşhaş tohumu, eski uygarlıklardan bu yana tıbbi tedavilerde kullanılan doğal bir ağrı kesicidir. Haşhaş tohumu bol miktarda demir, bakır, kalsiyum, potasyum, manganez, çinko ve magnezyum içerir. Beyin, haşhaş tohumlarında zengin olarak bulunan kalsiyum, demir ve bakır mineralleri gibi temel besin maddelerine ihtiyaç duyar. Bu mineraller nörotransmitterlerin düzenlenmesine yardımcı olur ve beyin işlevini geliştirir.

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