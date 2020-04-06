Korona virüs domates fiyatlarını düsürdü

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını domates üreticisini de sıkıntıya soktu. Dalaman'da virüs salgını başlamadan önce toptan kilosu 4.5 liraya satılan domatesin kilogram fiyatı son günlerde 60 kuruşa kadar geriledi. Bölgedeki turizm tesisleri başta olmak üzere otel ve restoranların kapalı olduğunu anımsatan Dalaman Ziraat Odası Başkanı Tevfik Tayfun Tuncay, "Korona virüs ülkemize gelmeden önce domates fiyatı iç piyasada 4-4,5 lira bandındaydı. İhracata daha iyi rakamlara çiftçilerimiz ürünlerini satıyorlardı. Ama koronavirüs ülkemize girdikten sonra bölgemizdeki özellikle otellerimiz restoranlarımız kapandıktan sonra domateslerimizin fiyatları 60-70 kuruş bandına düştü. Çiftçilerimiz bu anlamda ciddi sıkıntı içerisinde" dedi. Şubat'ın ilk haftasında domates hasadına başladığını kaydeden üretici Rasık Reyhan da, "Alıcı bulmakta da gerçekten çok zorlanıyoruz. Alıcı virüsten dolayı pazara çıkmıyor" ifadelerini kullandı.

ÖMER KUNDAKÇI