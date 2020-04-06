KPSS 2020/5 tercih sonuçları açıklandı! Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım sonuçları...

Binlerce adayın merakla beklediği KPSS 2020/5 sonuçları açıklandı. Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. İşte KPSS 2020/5 sonuç sorgulama...

Binlerce adayın merakla beklediği KPSS-2020/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı.

26 Mart 2020 – 01 Nisan 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Nisan 2020 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.



Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

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Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları hakkındaki sayısal bilgilere göre 179 bin 373 kişi tercih yaptı. 18 bin kişilik kadroya yerleşen kişi sayısı 17 bin 991 oldu. Lisans düzeyindeki 9 kişilik kadro ise boş kaldı.