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canlı izle 6 Nisan Pazartesi! Müge Anlı neden yok?

Müge Anlı canlı izle 6 Nisan Pazartesi! Müge Anlı yeni bölüm neden yok?

06.04.2020, 10:53

atv ekranlarının fenomen bilgi yarışması ile bugün neden yok? Müge Anlı yeni bölüm olacak mı? Ülkemizde de etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle Müge Anlı ile Tatlı Sert geçtiğimiz hafta seyircisiz yayınlanmıştı. Bugün (6 Nisan Pazartesi) Müge Anlı özel bölüm ile ekranlara geliyor. Müge Anlı yeni bölüm neden yok? İşte detaylar...

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümü neden yok? sorusu programının izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle geçen hafta seyircisiz ekrana gelen program bugün özel bölümü ile yayında. Müge Anlı geçtiğimiz hafta Cuma günü, hafta başında ekibi ile birlikte ekranlarda olamayabileceklerinin sinyalini vermişti.

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Müge Anlı koronavirüs salgını nedeni ile bir süre Atv ekranlarındaki canlı yayınına ara verdi. Geçtiğimiz hafta programın danışmanları Avukat Rahmi Öztürk ve Psikiyatrist Arif Verimli de 65 yaş ve üstünün tedbir amaçlı sokağa çıkmasının yasaklanması ile canlı yayına katılamamıştı.

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Koronavirüs nedeni ile tedbir amaçlı bir süre canlı yayına veda eden Müge Anlı'nın ekranlara ne zaman döneceği henüz bilinmiyor. Pandeminin ülkemizi terk etmeye başlaması ile Müge Anlı canlı yayının yeniden olacağı düşünülüyor.

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