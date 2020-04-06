Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz maske sipariş verme işlemi...

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde de tedbirler alınmaya devam ediliyor. Alınan kararlar neticesinde market, pazar ve toplu taşıma gibi yerlere maskesiz girilemeyecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 20-65 yaş arasındaki her vatandaşa ücretsiz maske dağıtımı yapılacak. Peki ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz maske nasıl alınır? İşte detaylar...

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde ilk günden itibaren tedbirler alınmaya başladı. Alınan kararlar neticesinde artık market, pazar ve toplu taşıma gibi kalabalığın fazla olabileceği yerlerde maskesiz dolaşılamayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 20-65 yaş arasındaki her vatandaşa ücretsiz maske dağıtımı yapılacak. Peki ücretsiz maske başvuru nasıl yapılır? Ücretsiz maske almak için ne yapmak gerek? İşte merak edilenler...

ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan 20-65 yaş arasındaki her vatandaşa ücretsiz maske dağıtımına başvurular, e-Devlet üzerinden yapılacak.



Ücretsiz maske dağıtımına yapılan başvuruların yoğun olması sebebiyle 'PttAVM.com' internet sitesi üzerinden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda 'https://maske.epttavm.com' üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi oldu. Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.