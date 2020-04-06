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Haberler Yaşam Uzaktan eğitim kalıcı olacak

kalıcı olacak

Uzaktan eğitim kalıcı olacak
Giriş Tarihi: 6.4.2020

Kovid-19 salgını nedeniyle okullarda uygulanan uzaktan eğitim, salgın geçtiğinde de Milli Eğitim Bakanlığı metedolojisinde olacak. Öğrenciler tıpkı Fransa'da olduğu gibi hafta sonu tatilleri hariç hafta içi de bir gün okula gitmeyecek.

HAFTADA 1 GÜN
Yeni tip korona virüs tehdidi ortadan kalktıktan sonra öğrenciler için eğitim artık eskisi gibi olmayacak. Bakanlık uzaktan eğitimi örgün eğitimin bir parçası haline getirmeye hazırlanıyor. Planlanan yeni sistemde, haftada bir gün çocuğun ruhsal gelişimine katkı sunacak programlarla uzaktan eğitim yapılacak. Bakanlık çocukların eğitiminin sadece ders olarak değil yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmelerini hedefliyor.

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